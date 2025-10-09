Aydın 09 Ekim Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde sisli bir atmosferle başlayacak. 04:00 civarında sisli bir hava bekleniyor. Gün ilerledikçe hava açacak. Güneşli bir gün yaşanacak. En yüksek sıcaklık 29°C olacak. En düşük sıcaklık ise 19°C civarında gözüküyor. Nem oranı %100'e çıkacak. Rüzgar hızı 21 km/s'ye ulaşacak.

10 Ekim Cuma günü Aydın'da hava daha bulutlu olacak. Hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 19°C ile 28°C arasında değişecek. Nem oranı %53 olacak. Rüzgar hızı ise 5 km/s civarında kalacak.

11 Ekim Cumartesi günü hava daha da bulutlanacak. Hafif yağmurlar görülebilir. Sıcaklık yine 19°C ile 28°C arasında olacak. Nem oranı %53, rüzgar hızı 5 km/s civarında kalacak.

12 Ekim Pazar günü de hava bulutlu geçecek. Hafif yağmurlar görülebilir. Sıcaklıklar değişmeyecek. Yine 19°C ile 28°C arasında olacak. Nem oranı %53, rüzgar hızı 5 km/s civarında kalmaya devam edecek.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olacaktır. Yanınıza bir yağmurluk almak da önerilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önemli. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek iyi bir tercih olabilir.