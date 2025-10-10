HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 10°C ile 19.1°C arasında değişecek. 11 Ekim Cumartesi günü ise değişken hava koşulları bekleniyor. Kuyucak açık ve güneşli, Efeler kapalı ve bulutlu, Didim hafif yağmurlu olacak. 12 Ekim Pazar günü Aydın'da genel olarak açık hava hâkimken, Kuşadası'nda parçalı bulutlar görülecek. Hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak faydalı.

Aydın 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Aydın'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 10°C ile 19.1°C arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 5.8 km/saat olarak bekleniyor.

11 Ekim Cumartesi günü Aydın genelinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Kuyucak ilçesinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Efeler ilçesinde kapalı ve bulutlu bir gün öngörülüyor. Söke ilçesinde parçalı bulutlu. Didim ilçesinde hafif çiseleyen yağmur olabilir. Kuşadası ilçesinde kapalı ve bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Pazar günü, 12 Ekim'de Aydın'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Ancak Kuşadası ilçesinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstermesi muhtemeldir. Bu nedenle planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmenizde yarar var. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için uygun giysiler bulundurmalısınız. Seyahat etmeyi planladığınızda, gideceğiniz bölgenin hava durumunu önceden araştırmak önemlidir. Olası yağışlara karşı tedbir almak akıllıca olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
GTA 6'nın ön sipariş tarihi ortaya çıkmış olabilir! GTA 6'nın ön sipariş tarihi ortaya çıkmış olabilir!
Tokat’ta jandarma ekipleri tarafından 2 ayda 56 kişi hakkında uyuşturucuya bağlı suçlarından işlem yapıldıTokat’ta jandarma ekipleri tarafından 2 ayda 56 kişi hakkında uyuşturucuya bağlı suçlarından işlem yapıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.