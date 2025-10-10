Aydın 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 10°C ile 19.1°C arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 5.8 km/saat olarak bekleniyor.

11 Ekim Cumartesi günü Aydın genelinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Kuyucak ilçesinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Efeler ilçesinde kapalı ve bulutlu bir gün öngörülüyor. Söke ilçesinde parçalı bulutlu. Didim ilçesinde hafif çiseleyen yağmur olabilir. Kuşadası ilçesinde kapalı ve bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Pazar günü, 12 Ekim'de Aydın'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Ancak Kuşadası ilçesinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstermesi muhtemeldir. Bu nedenle planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmenizde yarar var. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için uygun giysiler bulundurmalısınız. Seyahat etmeyi planladığınızda, gideceğiniz bölgenin hava durumunu önceden araştırmak önemlidir. Olası yağışlara karşı tedbir almak akıllıca olur.