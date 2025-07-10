Aydın 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir hava ile dikkat çekecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık 39°C olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 1,8 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 11 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 36°C, 12 Temmuz Cumartesi günü ise 38°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 22°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için bazı zorluklar yaratabilir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra, dışarıda bulunmaktan kaçınılması öneriliyor. Tarım sektöründe çalışanların, bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için erken saatlerde sulama yapmaları ve güneş ışığından korunmaları önem taşıyor. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi, güneş ışığından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması tavsiye ediliyor.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, su kaynaklarının verimli kullanılmasını ve enerji tüketiminin dikkatli yönetilmesini gerektiriyor. Bu dönemde, tarım ve enerji sektörlerinde çalışanların çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemleri tercih etmeleri faydalı olacaktır.