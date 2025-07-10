HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 39°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Aydın 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir hava ile dikkat çekecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık 39°C olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 1,8 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 11 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 36°C, 12 Temmuz Cumartesi günü ise 38°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 22°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için bazı zorluklar yaratabilir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra, dışarıda bulunmaktan kaçınılması öneriliyor. Tarım sektöründe çalışanların, bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için erken saatlerde sulama yapmaları ve güneş ışığından korunmaları önem taşıyor. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi, güneş ışığından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması tavsiye ediliyor.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, su kaynaklarının verimli kullanılmasını ve enerji tüketiminin dikkatli yönetilmesini gerektiriyor. Bu dönemde, tarım ve enerji sektörlerinde çalışanların çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemleri tercih etmeleri faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Yerlikaya duyurdu: '304 torbacıyı yakaladık'Ali Yerlikaya duyurdu: '304 torbacıyı yakaladık'
Bir şehirde salgın alarmı: Vaka sayısı giderek artıyor! Uzman isim uyardı: "Acil müdahale gerekiyor"Bir şehirde salgın alarmı: Vaka sayısı giderek artıyor! Uzman isim uyardı: "Acil müdahale gerekiyor"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’

Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’

Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil ışık yakmıştı! Özel'den İmamoğlu için canlı yayın açıklaması: "Baştan sona eksiksiz yayınlansın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil ışık yakmıştı! Özel'den İmamoğlu için canlı yayın açıklaması: "Baştan sona eksiksiz yayınlansın"

Silivri'deki yangında ölen kadının kocası gözaltına alındı

Silivri'deki yangında ölen kadının kocası gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.