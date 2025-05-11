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Aydın 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu.

Aydın 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu. Orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağış bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 25.4°C, gece ise 13.1°C civarında olacak. Nem oranı %61. Rüzgar hızı saatte 12.6 km olarak tahmin edilmektedir.

12 Mayıs Pazartesi günü, ara ara şiddetli yağmurların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 26.2°C, gece ise 13.4°C civarlarında olacak. Nem oranı %59. Rüzgar hızı saatte 13.3 km olarak öngörülmektedir.

13 Mayıs Salı günü, ara ara orta kuvvetli yağmurlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 26.9°C, gece ise 13.8°C olacak. Nem oranı %56. Rüzgar hızı saatte 15.1 km olarak bekleniyor.

14 Mayıs Çarşamba günü, bölgesel düzensiz yağmurların etkili olması tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 27.4°C, gece ise 13.6°C civarında olacak. Nem oranı %55. Rüzgar hızı saatte 14.0 km olarak öngörülmektedir.

Yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumu dikkate alınmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığı korumak açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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