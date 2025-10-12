HABER

Aydın 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 26°C arasında değişecek. 13 Ekim Pazartesi günü de açık hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 13.7°C ile 23°C arasında seyredecek. Özellikle gün içinde açık hava etkinlikleri için uygun hava koşulları mevcut. Ancak sabah saatlerinde hafif bir giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilmektedir.

Aydın'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 4.6 km/saat olarak beklenecek. Gün doğumu saat 07:12, gün batımı ise 18:33’te gerçekleşecek.

13 Ekim Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 13.7°C ile 23°C arasında değişecek. 14 Ekim Salı günü yine güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13.7°C ile 26.1°C arasında olacak. 15 Ekim Çarşamba günü ise hava yine açık ve güneşli. Sıcaklık 13.7°C ile 26.1°C seviyesinde seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları özellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sağlıyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Nem oranı yüksek olacağından terleme artabilir. Bol su içerek vücudu nemli tutmak önem taşır. Rüzgar hızı düşük; açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ancak rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Rüzgar etkisini göz önünde bulundurarak plan yapmanızda fayda var.

