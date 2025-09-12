Aydın 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 36°C ile 37°C arasında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önemli bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 13 Eylül Cumartesi ve 14 Eylül Pazar günleri de 36°C civarında sıcaklıklar bekleniyor. Bu, Aydın'da sıcak hava dalgasının birkaç gün daha etkili olacağı anlamına geliyor.

Yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin, öğle saatlerinde gölgede kalmaları ve bol su tüketmeleri önemlidir. Açık alanlarda uzun süre kalındığında güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Tarım ve inşaat gibi dış mekân işlerinde çalışanların da sık sık gölgelenmeleri ve bol sıvı tüketmeleri önerilmektedir. Aydın'da sıcak hava dalgasının devam edeceği bu günlerde, vatandaşlar ve çalışanlar sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almalılar.