HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Bursa! Evde yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1’i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yer: Bursa! Evde yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 18.30 sıralarında Baykoca Mahallesi’ndeki 8 katlı apartmanın 4’üncü katında çıktı. Adem U.’yaa ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden aile bireyleri, daireden güçlükle çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1’i çocuk 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Polisin, yangınla ilgili soruşturması sürüyor. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte altın satanlara operasyon! 3 kişi tutuklandıSahte altın satanlara operasyon! 3 kişi tutuklandı
Konya'da acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hayatını kaybettiKonya'da acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.