Aydın 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açıktır. Güneşli bir gün olacak. Sıcaklık 12°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %66 ile %76 arasında bulunacak. Rüzgar hızı 4.3 km/s ile 11.6 km/s arasında olacak. Gün doğumu saati 07:47. Gün batımı ise 18:01 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 13 Kasım Perşembe güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 8°C ile 20°C arasında olacağı tahmin ediliyor. 14 Kasım Cuma günü, bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 9°C ile 19°C arasında olacak. 15 Kasım Cumartesi gününde de parlak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 19°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Güneşli günlerde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlamak iyi bir fikirdir. Bu, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı destekler. Rüzgar hızı orta seviyelerde kalacak. Açık alanlarda dikkatli olmak gereklidir. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmak faydalı olacaktır.