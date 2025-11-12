HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak güneşli geçiyor. Hava sıcaklığı 12°C ile 21°C arasında değişirken, nem oranı %66 ile %76 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 4.3 km/s ile 11.6 km/s arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri yapmak, fiziksel ve ruhsal sağlığı destekleyecektir. Dışarı çıkarken giyime dikkat edilmesi öneriliyor.

Aydın 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Aydın'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açıktır. Güneşli bir gün olacak. Sıcaklık 12°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %66 ile %76 arasında bulunacak. Rüzgar hızı 4.3 km/s ile 11.6 km/s arasında olacak. Gün doğumu saati 07:47. Gün batımı ise 18:01 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 13 Kasım Perşembe güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 8°C ile 20°C arasında olacağı tahmin ediliyor. 14 Kasım Cuma günü, bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 9°C ile 19°C arasında olacak. 15 Kasım Cumartesi gününde de parlak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 19°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Güneşli günlerde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlamak iyi bir fikirdir. Bu, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı destekler. Rüzgar hızı orta seviyelerde kalacak. Açık alanlarda dikkatli olmak gereklidir. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.