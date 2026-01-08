HABER

Toprağı kazdıkça altın buldular: Hatay'da 3 dakikalık film gibi kuyumcu soygunu

İçerik devam ediyor

Hatay’daki kuyumcu soygunu akıllara durgunluk verdi. Kasklı ve silahlı hırsızlar, 3 dakika içinde 4 kilogram altınla kayıplara karıştı. Yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Milyonlarca liralık altınların 4 ayrı noktaya gömüldüğü ortaya çıktı. Dikkat çeken görüntüler kameralara yansıdı.

Hatay’da yaşanan kuyumcu soygunu filmleri aratmadı. Dakikalar içinde gerçekleştirilen soygun, saatler süren takip ve şaşırtan saklama yöntemiyle gün yüzüne çıktı.

Toprağı kazdıkça altın buldular: Hatay da 3 dakikalık film gibi kuyumcu soygunu 1

MİLYONLARCA LİRALIK ALTIN 3 DAKİKADA BUHAR OLDU

Kırıkhan ilçesinde 4 Ocak günü yaşanan olayda; Zaher Alshabb isimli Suriyeli esnafın Yeni Mahalle’de bulunan kuyumcusuna gelen kasklı ve silahlı 2 hırsız, 3 dakika içerisinde yaklaşık 24 milyon TL’lik 4 kilogram altını çalarak kayıplara karışmıştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmaları ve 10 saatlik KGYS, PTS, iş yeri kamera incelemeleri neticesinde olayın 5 şüphelisi tespit edildi.

Toprağı kazdıkça altın buldular: Hatay da 3 dakikalık film gibi kuyumcu soygunu 2

BİRÇOK SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

Olayın şüphelileri olan C.T.’nin 4 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, A.A.’nın uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu, A.T.’nin uyuşturucu kullanmak ve 4 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, Z.H.G.’nin 1 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, son şüphelinin ise İ.T. olduğu belirlenerek 5’i de yakalandı.

Toprağı kazdıkça altın buldular: Hatay da 3 dakikalık film gibi kuyumcu soygunu 3

ALTINLAR 4 AYRI NOKTADA GÖMÜLÜ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullanılan silahlar, sahte plakalı iki araç ile 4 ayrı yere gömülen altınlar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Toprağı kazdıkça altın buldular: Hatay da 3 dakikalık film gibi kuyumcu soygunu 4

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, şahısların hırsızlığa giderken araçlarının bozulmasına rağmen soygundan vazgeçmedikleri, yollarına başka araçlarla devam ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Toprağı kazdıkça altın buldular: Hatay da 3 dakikalık film gibi kuyumcu soygunu 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

