Toprağı kazdıkça altın buldular: Hatay'da 3 dakikalık film gibi kuyumcu soygunu

Hatay’da yaşanan kuyumcu soygunu filmleri aratmadı. Dakikalar içinde gerçekleştirilen soygun, saatler süren takip ve şaşırtan saklama yöntemiyle gün yüzüne çıktı.

MİLYONLARCA LİRALIK ALTIN 3 DAKİKADA BUHAR OLDU

Kırıkhan ilçesinde 4 Ocak günü yaşanan olayda; Zaher Alshabb isimli Suriyeli esnafın Yeni Mahalle’de bulunan kuyumcusuna gelen kasklı ve silahlı 2 hırsız, 3 dakika içerisinde yaklaşık 24 milyon TL’lik 4 kilogram altını çalarak kayıplara karışmıştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmaları ve 10 saatlik KGYS, PTS, iş yeri kamera incelemeleri neticesinde olayın 5 şüphelisi tespit edildi.

BİRÇOK SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

Olayın şüphelileri olan C.T.’nin 4 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, A.A.’nın uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu, A.T.’nin uyuşturucu kullanmak ve 4 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, Z.H.G.’nin 1 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, son şüphelinin ise İ.T. olduğu belirlenerek 5’i de yakalandı.

ALTINLAR 4 AYRI NOKTADA GÖMÜLÜ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullanılan silahlar, sahte plakalı iki araç ile 4 ayrı yere gömülen altınlar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, şahısların hırsızlığa giderken araçlarının bozulmasına rağmen soygundan vazgeçmedikleri, yollarına başka araçlarla devam ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.