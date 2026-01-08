HABER

Öğrenciyle temizlikçiyi karıştırdı: Evine götürüp dip köşe temizletti! O öğretmene soruşturma

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir mesleki eğitim merkezinde görevli öğretmenin, kız öğrencileri ders saatinde güvenlik kameralarının görüş açısı dışında kalan bir noktadan özel araca bindirilerek okuldan çıkardığı, kendi evine götürdüğü ve temizlik işlerine yardım ettirdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Soruşturma kapsamında dosyaya giren görüntülerde bir öğrencinin elinin yaralı olmasına rağmen çalıştığı ayrıca ortamda alkol ve sigara bulunduğu dikkat çekti.

Çiğdem Sevinç

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Kasım 2025 tarihinde Bornova'da bulunan bir mesleki eğitim merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, okulda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin bilgisi haricinde ders saatleri içerisinde okul dışına çıkardı.

GÖRÜŞ AÇISINDAN ÇIKIP ARACA BİNDİRMİŞ

Öğrencilerin, güvenlik kameralarının görüş açısı dışında kalan bir noktadan özel araca bindirilerek öğretmenin yeni taşındığı eve götürüldüğü öne sürüldü.

KOLİ TAŞITTI, EŞYA TOPLATTI, TEMİZLİK YAPTIRDI

Velilerin şikayet dilekçelerine yansıyan iddialara göre; okula eğitim görmek amacıyla giden öğrenciler, gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik gibi işlerde çalıştırıldı. Öğrencilerin eğitim haklarından mahrum bırakıldığı ve velilerin rızası olmadan bu eylemin gerçekleştirildiği savunuldu. Gün sonunda öğrencilere yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmadığı da iddialar arasında yer aldı. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri belirtildi.

FOTOĞRAFLARDA SİGARA VE ALKOL DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Velilerin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar da delil olarak sunuldu. Dosyaya giren görüntülerde; öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, bu durumun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Konuyla ilgili olarak velilerin, olayın Milli Eğitim Temel Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu'na aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmasının ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

