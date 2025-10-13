Aydın 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli. Mevsim normallerine uygun olarak gerçekleşecek. Gündüz sıcaklık 23°C civarında olacak. Gece ise 13°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %75 olacak. Rüzgar ise kuzey yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 14 Ekim Salı günü hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 15°C olacak. 15 Ekim Çarşamba günü hava benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 16°C olarak ölçülecek. 16 Ekim Perşembe günü hava parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 16°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun ortam mevcut. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı yaklaşık 10°C olacak. Sabaha ve akşam saatlerine serinlik hissedilebilir. Bu nedenle, özellikle bu saatlerde kat kat giyinmek faydalı olacak. Gün içinde hafif kıyafetler tercihe değer. Yüksek nem oranı nedeniyle öğle saatlerinde güneş altında uzun kalmaktan kaçınmak önemli. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek de gerek.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı, giyim tercihlerinde etkili olacak. Öğle saatlerinde güneşten korunmak ise sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacak.