Aydın 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında bekleniyor.

14 Haziran Cumartesi günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı yine 32°C, gece sıcaklığı ise 18°C olacak.

15 Haziran Pazar günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı 18°C olarak tahmin ediliyor.

16 Haziran Pazartesi günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı 19°C civarında olacağı öngörülüyor.

17 Haziran Salı günü hava açık kalmaya devam edecek. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı 19°C olacak.

18 Haziran Çarşamba günü de hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı 19°C civarında bekleniyor.

19 Haziran Perşembe günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı 19°C olacak.

20 Haziran Cuma günü hava açık kalmaya devam edecek. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı 19°C civarında olacak.

21 Haziran Cumartesi günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı 19°C olarak öngörülüyor.

22 Haziran Pazar günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı 19°C civarında tahmin ediliyor.

23 Haziran Pazartesi günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı 20°C olacak.

24 Haziran Salı günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı 20°C civarında olacağı öngörülüyor.

25 Haziran Çarşamba günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 21°C olarak tahmin ediliyor.

26 Haziran Perşembe günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 21°C civarında olacak.

27 Haziran Cuma günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı 20°C olacak.

28 Haziran Cumartesi günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı 20°C civarında olacak.

29 Haziran Pazar günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı 20°C olarak tahmin ediliyor.

30 Haziran Pazartesi günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı 20°C civarında olacak.

Haziran ayı boyunca Aydın'da hava genellikle sıcak ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C'nin üzerinde seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 18°C civarında olacak. Bu dönemde yağış miktarı azalacak. Yağmurlu gün sayısı düşecek.

Sıcak ve açık hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de önemlidir. Sıcak havalarda, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması büyük önem taşır. Evlerde ve iş yerlerinde klima veya vantilatör kullanarak ortam serin tutulmalıdır. Sıcak çarpması riskini azaltmak için serin ortamlarda düzenli aralıklarla bulunmak faydalıdır. Ayrıca, ağır egzersizlerden kaçınmak da sağlıklı olacaktır.