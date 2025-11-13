Aydın 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 10°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %71 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 6.7 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:45, gün batımı 17:58'dir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 14 Kasım Cuma günü sıcaklık 9°C ile 20°C arasında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 9°C ile 19°C arasında kalacak. 16 Kasım Pazar günü sıcaklık 14°C ile 20°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabahları ve akşamları uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneşli hava açık hava etkinlikleri için elverişli olacaktır.

Rüzgar hızı 6.7 km/s ile 8 km/s arasında değişecek. Bu rüzgarlar günlük aktiviteleri etkilemeyecek kadar hafif. Nem oranının %71 civarında olması, hava kalitesinin iyi olacağını gösteriyor.

Aydın'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü ve takip eden günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Dışarı çıkarken sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığın düşük olabileceğini unutmayın. Uygun kıyafetler giyerek ve güzel havanın tadını çıkararak açık hava etkinlikleri planlamak önemlidir.