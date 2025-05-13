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Aydın 13 Mayıs Salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 13 Mayıs Salı hava durumu açıklandı. Aydın'da hava durumu sabah saatlerinde 16°C, öğle saatlerinde 28°C ve akşam saatlerinde 16°C civarında olacak.

Aydın 13 Mayıs Salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, sabah saatlerinde 16°C, öğle saatlerinde 28°C ve akşam saatlerinde 16°C civarında olacak. Nem oranı sabah %66, öğle %27 ve akşam %51 olarak kaydedilecek. Rüzgar batı yönünden esecek.

14 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığının 27°C, 15 Mayıs Perşembe günü 27°C ve 16 Mayıs Cuma günü 27°C civarında olması bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle açık olacak.

Aydın'da Mayıs ayı boyunca ortalama sıcaklık 21°C'dir. En düşük sıcaklık 15.1°C, en yüksek sıcaklık ise 26.7°C olarak kaydedilmektedir. Nem oranı %54, yağış miktarı ise 38 mm civarındadır.

Bu dönemde hava genellikle açık ve ılımandır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, sağlığınızı korumak açısından önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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