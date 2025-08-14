HABER

Aydın 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 41°C, gece ise 22°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Aydın'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 15 Ağustos Cuma günü 41°C, 16 Ağustos Cumartesi günü 41°C ve 17 Ağustos Pazar günü 41°C'lik sıcaklıklar bekleniyor.

Bu aşırı sıcaklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olabilir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su içilmeli. Güneş ışığından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Ayrıca, mümkün olduğunca serin ortamlarda kalınmalı ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Sıcak hava dalgaları, elektrik tüketimini artırarak enerji kesintilerine yol açabilir. Bu nedenle, klima ve fanların verimli kullanılması önemlidir. Gereksiz elektrikli cihazlar kapatılmalıdır. Ayrıca, su kaynaklarının korunması adına su israfından kaçınılmalıdır.

Aşırı sıcakların yol açabileceği orman yangınları riskine karşı, ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı. Sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır. Bu önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur ve çevreyi de korur.

