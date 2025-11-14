HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında hissedilecek, gece ise 6°C’ye düşecek. Hafta sonu ise hava biraz serinleyecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdeyiz. Doğa yürüyüşleri, piknik gibi aktiviteler planlayabilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olun. Güneş ışınlarından korunmayı unutmayın.

Aydın 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Aydın'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20°C civarında, gece ise 6°C civarında bekleniyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

15 Kasım Cumartesi günü hava biraz daha serinleyecek. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 6°C seviyelerinde olacak. 16 Kasım Pazar günü hava sıcaklıkları yine gündüz 20°C, gece 8°C olarak tahmin ediliyor. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman kalacak. Açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya arkadaşlarınızla piknik düzenleyebilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava açık ve ılıman olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahreden detay: Şehit Kuyucu'nun kız kardeşiyle son mesajı ortaya çıktı! "Sen şehit olmuşsun"Kahreden detay: Şehit Kuyucu'nun kız kardeşiyle son mesajı ortaya çıktı! "Sen şehit olmuşsun"
Rojin Kabaiş olayının seyrini değiştirecek detay! Baba Nizamettin Kabaiş açıkladıRojin Kabaiş olayının seyrini değiştirecek detay! Baba Nizamettin Kabaiş açıkladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.