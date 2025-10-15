Aydın 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında, gece ise 14°C civarlarında seyredecek. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 2.32 km hızla esecek. Nem oranının %34 civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 16 Ekim Perşembe günü 24°C, 17 Ekim Cuma günü ise 24.5°C civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak günlerde dışarıda olacaklar dikkatli olmalı. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Uygun kıyafetler giymek ve bol su içmek sağlık sorunlarını önleyebilir. Rüzgarın batıdan esmesi serinlik yaratacaktır. Açık alanlarda rüzgar etkisine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.