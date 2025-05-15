Aydın 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Aydın'da Mayıs ayında ortalama gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 15.1°C civarındadır.

16 Mayıs Cuma günü hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında seyredecek. 17 Mayıs Cumartesi günü hava koşullarında bir değişiklik bekleniyor. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olasılığı %80 civarındadır. Bu nedenle, 17 Mayıs'ta dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. 18 Mayıs Pazar günü hava koşullarının daha da kötüleşmesi ve yoğun sağanak yağışların görülmesi beklenmektedir. Bu tür hava koşullarında, özellikle trafikte dikkatli olunmalı ve mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Aydın'da Mayıs ayı genellikle açık ve güneşli geçmektedir. Ancak, ayın ortalarından itibaren yağışlı günlerin sayısında artış gözlemlenmektedir. Bu dönemde, hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli davranmak gerekmektedir. Özellikle yağışlı günlerde, su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Islak zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumak amacıyla uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Gerektiğinde yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.