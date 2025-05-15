HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Aydın 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Aydın'da Mayıs ayında ortalama gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 15.1°C civarındadır.

16 Mayıs Cuma günü hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında seyredecek. 17 Mayıs Cumartesi günü hava koşullarında bir değişiklik bekleniyor. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olasılığı %80 civarındadır. Bu nedenle, 17 Mayıs'ta dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. 18 Mayıs Pazar günü hava koşullarının daha da kötüleşmesi ve yoğun sağanak yağışların görülmesi beklenmektedir. Bu tür hava koşullarında, özellikle trafikte dikkatli olunmalı ve mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Aydın'da Mayıs ayı genellikle açık ve güneşli geçmektedir. Ancak, ayın ortalarından itibaren yağışlı günlerin sayısında artış gözlemlenmektedir. Bu dönemde, hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli davranmak gerekmektedir. Özellikle yağışlı günlerde, su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Islak zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumak amacıyla uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Gerektiğinde yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışıAK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışı
Afyonkarahisar’da tarihi eserler için düğmeye basıldıAfyonkarahisar’da tarihi eserler için düğmeye basıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Silah bırakma sonrası o suçlar için harekete geçildi! Tahliyelerin önünü açacak gelişme

Silah bırakma sonrası o suçlar için harekete geçildi! Tahliyelerin önünü açacak gelişme

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.