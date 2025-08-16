Aydın 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları sabah saatlerinde 36°C, gece saatlerinde ise 22°C civarında olacak. Gündüz sıcaklığı 36°C'ye ulaşırken, gece sıcaklığı 21°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %43 civarında olacak. Rüzgar hızı 12 km/saat, güney yönünden esecek.

17 Ağustos Pazar günü sabah 36°C, gece 22°C sıcaklıklar öngörülüyor. 18 Ağustos Pazartesi günü sabah 35°C, gece 22°C bekleniyor. 19 Ağustos Salı günü sabah 36°C, gece 22°C tahmin ediliyor. 20 Ağustos Çarşamba günü sabah 36°C, gece 22°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, Aydın'ın Ağustos ayındaki tipik iklim koşullarına uygun. Gündüzleri yüksek, geceleri ise daha serin geçmektedir. Aydın'da Ağustos ayında ortalama gündüz sıcaklığı 36°C, gece sıcaklığı ise 22°C civarındadır.

Sıcak hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geldiği için, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekir. Evde kalınması gereken durumlarda, serin ortamlarda vakit geçirilmelidir. Klima veya vantilatör kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için ağır yemeklerden kaçınılmalı ve hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.