HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları sabah saatlerinde 36°C, gece saatlerinde ise 22°C civarında olacak.

Aydın 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Aydın'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları sabah saatlerinde 36°C, gece saatlerinde ise 22°C civarında olacak. Gündüz sıcaklığı 36°C'ye ulaşırken, gece sıcaklığı 21°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %43 civarında olacak. Rüzgar hızı 12 km/saat, güney yönünden esecek.

17 Ağustos Pazar günü sabah 36°C, gece 22°C sıcaklıklar öngörülüyor. 18 Ağustos Pazartesi günü sabah 35°C, gece 22°C bekleniyor. 19 Ağustos Salı günü sabah 36°C, gece 22°C tahmin ediliyor. 20 Ağustos Çarşamba günü sabah 36°C, gece 22°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, Aydın'ın Ağustos ayındaki tipik iklim koşullarına uygun. Gündüzleri yüksek, geceleri ise daha serin geçmektedir. Aydın'da Ağustos ayında ortalama gündüz sıcaklığı 36°C, gece sıcaklığı ise 22°C civarındadır.

Sıcak hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geldiği için, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekir. Evde kalınması gereken durumlarda, serin ortamlarda vakit geçirilmelidir. Klima veya vantilatör kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için ağır yemeklerden kaçınılmalı ve hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“WhatsApp dinleniyor mu?” diye sordu! Siber güvenlik uzmanından Oğuzhan Uğur'a çarpıcı yanıt“WhatsApp dinleniyor mu?” diye sordu! Siber güvenlik uzmanından Oğuzhan Uğur'a çarpıcı yanıt
26 yıldır dinmeyen acı: "Biz mi kurtulduk, ölenler mi kurtuldu acaba?"26 yıldır dinmeyen acı: "Biz mi kurtulduk, ölenler mi kurtuldu acaba?"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yıldız isimden maç sonu hiç beklenmedik sözler! "Sadece Icardi ve Osimhen yok"

Yıldız isimden maç sonu hiç beklenmedik sözler! "Sadece Icardi ve Osimhen yok"

YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Düğünde karşılaştı, eşinin eski nişanlısını ekmek bıçağıyla öldürdü

Düğünde karşılaştı, eşinin eski nişanlısını ekmek bıçağıyla öldürdü

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

31 Mart sonrası 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!

31 Mart sonrası 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.