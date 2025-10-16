HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 16 Ekim Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 16 Ekim 2025'te hava durumu genellikle açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 12°C civarında olacak. 17 Ekim'de hava az bulutlu ve sıcaklık 24°C'ye yükselecek. 18 Ekim'de parçalı bulutlu günler bekleniyor ve sıcaklık 23°C olarak tahmin ediliyor. Hava ılıman ve yağışsız kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem, fakat serin sabah ve akşamlar için ceket almanız önerilir. İşte detaylar...

Aydın 16 Ekim Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklık 12°C civarında bekleniyor. Nem oranı %56 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 7.2 km/saat olarak tahmin ediliyor.

17 Ekim Cuma günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıkların 24°C civarında olması bekleniyor. 18 Ekim Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bu günde sıcaklıkların 23°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz vakitlerinde güneş kremi kullanmayı unutmayın. Şapka takmak da önemlidir. Hava koşulları ani değişiklik gösterebilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en önemli keşiflerinden biriDünyanın en önemli keşiflerinden biri
Okul müdürü çocuklarının gözü önünde vurulduOkul müdürü çocuklarının gözü önünde vuruldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.