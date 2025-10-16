Aydın 16 Ekim Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklık 12°C civarında bekleniyor. Nem oranı %56 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 7.2 km/saat olarak tahmin ediliyor.

17 Ekim Cuma günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıkların 24°C civarında olması bekleniyor. 18 Ekim Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bu günde sıcaklıkların 23°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz vakitlerinde güneş kremi kullanmayı unutmayın. Şapka takmak da önemlidir. Hava koşulları ani değişiklik gösterebilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.