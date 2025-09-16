Aydın 16 Eylül Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 34°C civarında seyredecek. Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden 7 km/saat hızla, öğle saatlerinde ise güneybatı yönünden 13 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %60, öğle %33, akşam %39 ve gece %56 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 17 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 31°C, 18 Eylül Perşembe günü 31°C, 19 Eylül Cuma günü 31°C ve 20 Eylül Cumartesi günü 32°C civarında olacak. Bu tarihlerde hava yine genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.