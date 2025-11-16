HABER

Aydın 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 16 Kasım 2025 Pazar günü genel olarak açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 13°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın saatte 6 km hızla eseceği, nem oranının ise %34 olacağı biliniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artarak 23°C ve 24°C'ye ulaşacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önem taşırken, açık hava etkinlikleri yapmak da sağlığı destekleyecek.

Aydın'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 13°C seviyelerine düşecek. Rüzgar hızı 6 km/saat civarında olacak. Nem oranı %34 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü sıcaklık 23°C'ye yükselecek. Salı günü ise sıcaklık 24°C olarak öngörülüyor. Bu dönemde hava genel olarak güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor.

Bu tür hava koşullarında bazı noktalar önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Ani sıcaklık değişimlerine vücut direncini korumak için dikkat etmeliyiz. Gün içinde güneş ışığından yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlamak önemlidir. Bu durum hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı destekler. Rüzgarın düşük hızı açık hava aktiviteleri için uygun bir ortam sunar. Ancak nem oranının düşük olması ciltte kuruluğa yol açabilir. Cilt bakımına özen göstermek ve bol su içmek bu süreçte yararlı olacaktır.

