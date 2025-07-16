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Aydın 16 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu düzensiz yağmurlarla birlikte olacak.

Aydın 16 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu düzensiz yağmurlarla birlikte olacak. Sıcaklık 29,1°C ile 41,5°C arasında değişecek. Nem oranı %42 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 13,7 km/saat olarak tahmin ediliyor.

17 Temmuz Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 27,6°C ile 42,2°C arasında değişecek. 18 Temmuz Cuma günü de güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 30,3°C ile 42,1°C arasında olacak. 19 Temmuz Cumartesi günü yine güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 30,9°C ile 42,9°C arasında değişecek. 20 Temmuz Pazar günü de güneşli hava koşulları sürmeye devam edecek. Sıcaklıklar 31,8°C ile 43,6°C arasında olacak.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Güneşli koşulların hakim olması bekleniyor. Aşırı sıcaklardan korunmak için bol su içilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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