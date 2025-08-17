Aydın 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık 32°C ile 23°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 18 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 32°C ile 23°C arasında, 19 Ağustos Salı günü ise 33°C ile 22°C arasında olacak.

Aydın'ın Ağustos ayındaki iklimi genellikle sıcak ve kuru. Ortalama gündüz sıcaklıkları 36.9°C, gece sıcaklıkları ise 23.1°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Nem oranı da %36 civarındadır.

Sıcak ve kuru hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Geniş kenarlı şapkalar ve güneş gözlükleri kullanılmalıdır. Güneş koruyucu kremler ile cilt koruması sağlanmalıdır. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içilmelidir. Ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturmak için perdeler kapalı tutulmalı, gereksiz ışıklar kapatılmalıdır. Sıcak saatlerde özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların dışarıda bulunmamaları daha sağlıklıdır.

Aydın'da benzer hava koşullarının devam etmesi beklendiği için, bu önlemleri günlük yaşamınıza entegre etmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.