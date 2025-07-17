Aydın 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıklar 38°C civarında, gece ise 23°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %44 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 22 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 38°C, 19 Temmuz Cumartesi günü 39°C, 20 Temmuz Pazar günü ise 40°C'ye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir.

Aydın'da hava sıcaklıkları yüksek kalacak. Güneşli koşullar hakim olacak. Aşırı sıcaklardan korunmak için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.