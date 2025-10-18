HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 18 Ekim 2025 tarihi itibarıyla hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde hafif sağanak yağmurlar beklenirken, diğer yerlerde güneşli bir hava hakim olacak. Didim ve Söke'de ise sıcaklıklar farklı seviyelerde seyredecek. 19 Ekim'de kapalı ve bulutlu bir hava öngörülüyor. İşte detaylar...

Aydın 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişken olacak. Bazı bölgelerde hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Diğer bölgelerde açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Didim ilçesinde sıcaklık 19.1°C ile 22.4°C arasında değişecek. Söke ilçesinde ise sisli bir hava var. Sıcaklıklar 17.9°C ile 22.2°C arasında tahmin ediliyor. Kuşadası'nda açık ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 16.3°C ile 23°C arasında olacak.

19 Ekim Pazar gününde Aydın genelinde kapalı ve bulutlu hava görülecek. Sıcaklıklar 11.3°C ile 22.4°C arasında olması öngörülüyor. 20 Ekim Pazartesi günü orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıkların 15°C ile 17°C arasında olması tahmin edilmekte. 21 Ekim Salı günü hafif yağmurlar görülecek. Sıcaklık 13°C ile 21°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacak. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almanız önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek iyi bir seçenek. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve yol durumlarını kontrol etmek güvenliğiniz açısından önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da sıfır atık diplomasisi! Bakan Kurum 8 ülkeden mevkidaşları ile görüştüİstanbul'da sıfır atık diplomasisi! Bakan Kurum 8 ülkeden mevkidaşları ile görüştü
YSK bugün toplanıyor! Gündem: CHPYSK bugün toplanıyor! Gündem: CHP

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.