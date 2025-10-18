Aydın 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişken olacak. Bazı bölgelerde hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Diğer bölgelerde açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Didim ilçesinde sıcaklık 19.1°C ile 22.4°C arasında değişecek. Söke ilçesinde ise sisli bir hava var. Sıcaklıklar 17.9°C ile 22.2°C arasında tahmin ediliyor. Kuşadası'nda açık ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 16.3°C ile 23°C arasında olacak.

19 Ekim Pazar gününde Aydın genelinde kapalı ve bulutlu hava görülecek. Sıcaklıklar 11.3°C ile 22.4°C arasında olması öngörülüyor. 20 Ekim Pazartesi günü orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıkların 15°C ile 17°C arasında olması tahmin edilmekte. 21 Ekim Salı günü hafif yağmurlar görülecek. Sıcaklık 13°C ile 21°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı göz önünde bulundurulmalı. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacak. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almanız önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek iyi bir seçenek. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve yol durumlarını kontrol etmek güvenliğiniz açısından önem taşıyor.