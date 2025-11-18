HABER

Aydın 18 Kasım Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve ılık geçiyor. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 16°C seviyelerine düşüyor. 19 Kasım'da bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklıklar 22°C ile 16°C arasında değişecek. 20 Kasım'da sağanak yağışlar olabilir. Planlama yaparken hava durumunu takip etmek önemli. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak ve kat kat giyinmek bu değişken hava koşullarında faydalı olacaktır.

Ufuk Dağ

Aydın'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 16°C seviyelerine düşecek. Rüzgarlar hafif esintiler şeklinde etkili olacak. Nem oranı orta seviyelerde seyredecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

19 Kasım Çarşamba günü hava biraz daha bulutlanacak. Sıcaklıklar 22°C ile 16°C arasında değişecek. 20 Kasım Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. 21 Kasım Cuma günü hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 16°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bu durumu göz önünde bulundurarak planlarınızı yapın. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Özellikle Perşembe günü beklenen yağışlar için hazırlıklı olmak ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Böylece hem serin hem de sıcak havalarda rahat edersiniz.

Hava koşullarına bağlı olarak alacağınız önlemler sağlık açısından da önemlidir. Bu önlemler günlük aktivitelerinizi daha verimli gerçekleştirmenizi sağlar.

