Aydın 19 Eylül Cuma hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 19 Eylül 2025 Cuma günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Bu durum hava koşullarını hafifletebilir. Nem oranı gün boyunca %40 ile %49 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 20 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 31°C olacak. 21 Eylül Pazar günü ise sıcaklık 33°C'ye yükselebilir.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda uzun süre kalmamak faydalı olacaktır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olmak gerekiyor. Açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmaları önerilir. Ayrıca, bol su tüketmeleri de gerekmektedir. Tarım ve açık hava faaliyetleri için en sıcak saatlerde ara vermek daha iyi olacaktır. Rüzgar hafif esebilir. Ancak genel olarak sıcak ve bunaltıcı bir gün beklenmektedir.