HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 19 Eylül Cuma hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 19 Eylül Cuma hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Aydın 19 Eylül Cuma hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 19 Eylül 2025 Cuma günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Bu durum hava koşullarını hafifletebilir. Nem oranı gün boyunca %40 ile %49 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 20 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 31°C olacak. 21 Eylül Pazar günü ise sıcaklık 33°C'ye yükselebilir.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda uzun süre kalmamak faydalı olacaktır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olmak gerekiyor. Açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmaları önerilir. Ayrıca, bol su tüketmeleri de gerekmektedir. Tarım ve açık hava faaliyetleri için en sıcak saatlerde ara vermek daha iyi olacaktır. Rüzgar hafif esebilir. Ancak genel olarak sıcak ve bunaltıcı bir gün beklenmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tartışma feci şekilde son buldu! Aracıyla ezip metrelerce sürüklediTartışma feci şekilde son buldu! Aracıyla ezip metrelerce sürükledi
Bahçeli paylaşımından sonra tutuklu: "Her Türk evladı gibi benim de canımı yaktı"Bahçeli paylaşımından sonra tutuklu: "Her Türk evladı gibi benim de canımı yaktı"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.