Aydın 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 2 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu, gündüz saatlerinde 29°C, gece saatlerinde ise 16°C civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Aydın'ın Haziran ayı için normal değerleridir. Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 26.2°C, gece sıcaklığı ise 19.8°C civarındadır.

3 Haziran Salı günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 16°C olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 4 Haziran Çarşamba günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı yine 29°C, gece sıcaklığı 16°C civarında seyredecek. 5 Haziran Perşembe günü de benzer koşullar devam edecek. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 16°C olacak ve hava açık kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 29-30°C civarında olacak. Hava açık olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlara, güneş ışınlarından korunmaları önerilir. Bol su içmeleri, hafif kıyafetler tercih etmeleri önemlidir. Sıcak havalarda doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak da gerekir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edilmelidir.

Aydın'da Haziran ayında yağış miktarı genellikle düşüktür. Haziran ayında ortalama yağış miktarı 12 mm'dir. Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri planlayanlar yağmura karşı hazırlıklı olmalarına gerek yoktur.

Aydın'da 2 Haziran 2025 Pazartesi günü ve takip eden günlerde hava sıcak ve açık olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları, bol su içmeleri ve hafif kıyafetler seçmeleri önemlidir.