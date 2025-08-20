Aydın 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 35°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 36°C'ye ulaşması öngörülüyor. Akşam ve gece saatlerinde 26°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10-15 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %44, akşam %63 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. 21 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı 37°C, 22 Ağustos Cuma günü ise 39°C'ye ulaşacak. Gündüz sıcaklıkları 36-39°C arasında değişecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 20-22°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10-15 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %44-52, akşam %44-63 seviyelerinde bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım sektöründe çalışanların, bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, hassas grupların sıcak saatlerde dışarıda bulunmamaları önerilmektedir.

Aydın'da Ağustos ayı genellikle sıcak ve kuru geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 36-37°C, gece sıcaklıkları ise 22-23°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşer ve nem oranı azalır.

Aydın'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Hem bireylerin hem de tarım sektörünün gerekli önlemleri alarak bu koşullara hazırlıklı olmaları önemlidir.