Aydın 20 Kasım Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. Gün boyunca maksimum sıcaklık 22°C, minimum sıcaklık ise 13°C olacak. Cuma ve Cumartesi günleri hava daha açık ve parçalı bulutlu görünüyor. Pazar günü ise beklenen sağanak yağışlarla sıcaklık 20°C’ye düşecek. Bu dönemde serin havalara karşı uygun giyinmek ve yağışlı günlerde hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Dikkatli olmalıyız. İşte detaylar...

Aydın'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 22°C olarak tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık ise 13°C civarında seyredecek. Nem oranı %89 olacak. Rüzgar hızı 1.1 km/s olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:52'dir. Gün batımı ise 17:51'de gerçekleşecek.

Cuma günü hava daha açık olacak. Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 13°C arasında değişecek. Cumartesi günü de benzer hava durumu bekleniyor. Yüksek bulutlar arasında güneşli bir gün geçilecek. Sıcaklıklar bu günde 23°C ile 16°C arasında seyredecek. Pazar günü ise yer yer sağanak yağışlar olacağı tahmin ediliyor. Bu günde sıcaklıklar 20°C ile 14°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalıdır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sis oluşabileceğini unutmamalıyız. Bu nedenle trafikte dikkatli olunması önemlidir.

hava durumu Aydın
