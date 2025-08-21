Aydın 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları 37°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-39°C arasında değişecek. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 20-22°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10-15 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %44-52, akşam %44-63 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 22 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 39°C'ye ulaşması bekleniyor. 23 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 38°C civarında olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları yine 36-39°C arasında değişecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 20-22°C civarında kalacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10-15 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %44-52, akşam %44-63 seviyelerinde olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Tarım faaliyetlerinde, sulama programlarını sabah erken veya akşam geç saatlere kaydırmak bitkilerin aşırı sıcaklardan etkilenmesini azaltabilir. Yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için klima veya vantilatör kullanmak önemlidir. Ayrıca serin ortamlarda vakit geçirmek ve ağır yemeklerden kaçınmak da önerilir.