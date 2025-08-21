HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 37°C olacak. İşte detaylar...

Aydın 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları 37°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-39°C arasında değişecek. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 20-22°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10-15 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %44-52, akşam %44-63 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 22 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 39°C'ye ulaşması bekleniyor. 23 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 38°C civarında olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları yine 36-39°C arasında değişecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 20-22°C civarında kalacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10-15 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %44-52, akşam %44-63 seviyelerinde olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Tarım faaliyetlerinde, sulama programlarını sabah erken veya akşam geç saatlere kaydırmak bitkilerin aşırı sıcaklardan etkilenmesini azaltabilir. Yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için klima veya vantilatör kullanmak önemlidir. Ayrıca serin ortamlarda vakit geçirmek ve ağır yemeklerden kaçınmak da önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 ilde operasyon: 55 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı20 ilde operasyon: 55 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı
TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattıTBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Mourinho'dan yıldız isme eleştiri! Tur şansını da açıkladı...

Mourinho'dan yıldız isme eleştiri! Tur şansını da açıkladı...

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Kayalıklardan düştü denildi, cesedi babasının arabasında bulundu

Kayalıklardan düştü denildi, cesedi babasının arabasında bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.