Aydın 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 21 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Gündüz sıcaklık 31°C, akşam 28°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 11 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %56, gündüz %31, akşam %38, gece ise %57 olarak öngörülüyor. Basınç değerleri sabah 1001 hPa, gündüz 1000 hPa, akşam 999 hPa, gece 1000 hPa seviyelerinde olacak.

22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 33°C civarında olacak. 23 Eylül Salı günü de sıcaklık 33°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık değerleri, Aydın'ın Eylül ayındaki tipik hava koşullarına uygun. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının bu şekilde devam etmesi bekleniyor.

Sıcak hava nedeniyle açık hava etkinliklerini planlarken dikkatli olunmalıdır. Gün ortasında güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda durmamaya özen gösterilmelidir. Güneş kremi kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından faydalıdır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu uygulamalar, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

