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Aydın 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Aydın 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 33°C civarında, gece ise 19°C civarında seyredecek. Nem oranı %20 civarında bekleniyor. Rüzgarın hızı 2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

22 Haziran Pazar günü de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 33°C, gece ise 19°C civarında olacak. 23 Haziran Pazartesi günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklarının 34°C, gece ise 20°C civarında olması bekleniyor. 24 Haziran Salı günü de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34°C, gece ise 20°C civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek gerekir. Açık hava etkinlikleri planlarken, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Bu, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiğini unutmamak gerekir.

Aydın'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmemektedir. Açık hava etkinlikleri için plan yaparken hava koşullarının uygun olduğunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Sıcaklıkların yüksek olacağı bu günlerde güneş ışınlarından korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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