Aydın 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında bekleniyor. Nem oranı %57, rüzgar hızı ise 14.4 km/saat olarak tahmin ediliyor.

22 Mayıs Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 15°C civarında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 23 Mayıs Cuma günü de gündüz 27°C, gece 15°C bekleniyor. Açık bir hava tahmini yapılmış.

Aydın'da hava sıcaklıkları genellikle 27-29°C arasında değişiyor. Yağış ihtimali ise düşük. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun koşullar sunuyor.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, hassas bünyeler için sağlık riskleri oluşturabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalı olur. Tarım sektöründe çalışanların öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmaları ve uygun koruyucu önlemler almaları gerekir.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak açık ve sıcak olacak. Sağlık ve güvenlik açısından gerekli önlemlerin alınması önemlidir.