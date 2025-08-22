HABER

Aydın 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklığının 39°C civarında olması bekleniyor.

Hazar Gönüllü

Aydın'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklığının 39°C civarında olması bekleniyor. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 38°C olacak. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklık 37°C tahmin ediliyor. 25 Ağustos Pazartesi günü ise 38°C civarında kalması öngörülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ayrıca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalıdır. Bol su içmek, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Bu, sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının yükselmesini engelleyebilir.

Tarım faaliyetleri yürütenler için bu sıcaklıklar zorluklar yaratabilir. Bitkilerin aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için sulama programlarını sabah erken veya akşam geç saatlere kaydırmak faydalı olacaktır. Bu sayede suyun buharlaşması azalır. Bitkiler daha verimli sulanır.

Yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için klima veya vantilatör kullanmak önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek ve ağır yemeklerden kaçınmak da önerilir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

