Aydın 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olacağını göstermektedir. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 14.5°C civarında olacaktır. Nem oranı %61, rüzgar hızı ise 14.8 km/saat olarak beklenmektedir.

23 Mayıs Cuma günü ara ara şiddetli yağmurlar, 24 Mayıs Cumartesi günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar düşecektir. 25 Mayıs Pazar günü de ara ara şiddetli yağmurlar devam edecektir. Bu süreçte gündüz sıcaklıklarının 27°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 14.5°C ile 15.9°C arasında değişmesi öngörülmektedir.

Yağışların yoğun olacağı ve hava koşullarının değişkenlik göstereceği dikkate alındığında, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkilerin önüne geçmekte yardımcı olacaktır.