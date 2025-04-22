Aydın 22 Nisan Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

23 Nisan Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 9°C olacak. Hava yine parçalı bulutlu. 24 Nisan Perşembe günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 10°C civarında seyredecek. 25 Nisan Cuma günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 10°C olacak.

Aydın'da Nisan ayı genellikle 15.8°C ortalama sıcaklıkla, gündüzleri 21.3°C, geceleri ise 10°C civarında seyreder. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 65 mm’dir. Nem oranı %62’dir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Yağışsız günler yaşanır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz güneşli ve ılıman hava bekleniyor. Akşamları serin olabileceğinden, yanında ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Rüzgar genellikle hafif olur. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir.