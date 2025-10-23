HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 23 Ekim Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 23 Ekim 2025 tarihinde hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 18°C arasında değişirken nem oranı %89 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden hafif bir hızla esecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar 15°C ile 23°C arasına çıkacak. Nem oranının yüksek olması nedeniyle astım ve alerji gibi rahatsızlıkları olanların tedbir alması önem taşıyor. Şemsiyelerin yanınızda bulundurulması faydalı olacaktır. İşte detaylar...

Aydın 23 Ekim Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 16°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı ise %89 civarında seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden esmesi bekleniyor. Hızı yaklaşık saatte 1.9 km olacak. Gün doğumu saati 07:23. Gün batımı ise 18:19 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 24 Ekim Cuma günü sıcaklık 15°C ile 23°C arasında olacak. Nem oranının %60 civarında seyretmesi öngörülüyor. 25 Ekim Cumartesi günü de sıcaklık 15°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %82 civarında bekleniyor. 26 Ekim Pazar günü sıcaklık 14°C ile 22°C arasında olacaktır. Nem oranı ise %67 civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları serin ve nemli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farklarının artabileceği göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Gerekli durumlarda yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğundan astım veya alerji gibi rahatsızlığı olanlar dikkatli olmalıdır. Gerekli önlemleri almaları önerilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu!İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu!
AK Parti'nin 'TBMM' önergesi kabul edildi: 1 hafta sürecekAK Parti'nin 'TBMM' önergesi kabul edildi: 1 hafta sürecek

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.