Aydın 23 Ekim Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 16°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı ise %89 civarında seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden esmesi bekleniyor. Hızı yaklaşık saatte 1.9 km olacak. Gün doğumu saati 07:23. Gün batımı ise 18:19 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 24 Ekim Cuma günü sıcaklık 15°C ile 23°C arasında olacak. Nem oranının %60 civarında seyretmesi öngörülüyor. 25 Ekim Cumartesi günü de sıcaklık 15°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %82 civarında bekleniyor. 26 Ekim Pazar günü sıcaklık 14°C ile 22°C arasında olacaktır. Nem oranı ise %67 civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları serin ve nemli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farklarının artabileceği göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Gerekli durumlarda yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğundan astım veya alerji gibi rahatsızlığı olanlar dikkatli olmalıdır. Gerekli önlemleri almaları önerilmektedir.