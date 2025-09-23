HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 23 Eylül Salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Aydın 23 Eylül Salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 32°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 28°C seviyelerine düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı ise %65 civarında tahmin ediliyor.

24 Eylül Çarşamba ve 25 Eylül Perşembe günlerinde hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 34°C civarında seyredecek. 26 Eylül Cuma günü ise hava biraz daha serinleyerek 32°C'ye düşmesi bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında güneş çarpmasına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Dışarı çıkarken şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölge alanlarda durmak önemli bir önlemdir. Aşırı ısınmanın önüne geçmek için kapalı mekanlar da tercih edilmelidir.

Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih edilmelidir. Bu, sindirim sisteminin rahat çalışmasına yardımcı olur. Spor yaparken veya fiziksel aktivitelerde bulunurken, serin saatlerde aktiviteleri gerçekleştirmek faydalı olacaktır.

Yaşlılar ve çocuklar hassas gruplardır. Onlar aşırı sıcaklardan daha çok etkilenebilir. Bu nedenle onların ihtiyaçlarına özel önlemler almak sağlık açısından önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da pazarcıların kavgası; 1 yaralıHatay’da pazarcıların kavgası; 1 yaralı
Manda sayısı son 5 yılda yüzde 16 azaldıManda sayısı son 5 yılda yüzde 16 azaldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.