Aydın 23 Eylül Salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 32°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 28°C seviyelerine düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı ise %65 civarında tahmin ediliyor.

24 Eylül Çarşamba ve 25 Eylül Perşembe günlerinde hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 34°C civarında seyredecek. 26 Eylül Cuma günü ise hava biraz daha serinleyerek 32°C'ye düşmesi bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında güneş çarpmasına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Dışarı çıkarken şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölge alanlarda durmak önemli bir önlemdir. Aşırı ısınmanın önüne geçmek için kapalı mekanlar da tercih edilmelidir.

Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih edilmelidir. Bu, sindirim sisteminin rahat çalışmasına yardımcı olur. Spor yaparken veya fiziksel aktivitelerde bulunurken, serin saatlerde aktiviteleri gerçekleştirmek faydalı olacaktır.

Yaşlılar ve çocuklar hassas gruplardır. Onlar aşırı sıcaklardan daha çok etkilenebilir. Bu nedenle onların ihtiyaçlarına özel önlemler almak sağlık açısından önem taşır.