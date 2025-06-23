Aydın 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 23 Haziran Pazartesi 2025 günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 20°C civarında olacak. Nem oranı %43 düzeyinde kalacak. Rüzgar hızı ise 12 km/saat olarak tahmin ediliyor.

24-26 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıkları 34-35°C aralığında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık kalacak ve nem oranı %43 civarında olacak.

Aydın'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle aşırı ısılardan korunmak önemli. Bol su içmek gerekiyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmamaya dikkat edilmeli. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak saatlerde evde kalmaları öneriliyor. Serin ortamlarda bulunmaları en iyisi.

Sıcak hava koşulları, tarım sektöründe çalışanlar için zorluklar yaratıyor. Tarım işçileri, çalışma saatlerini sabah erken veya akşam serinliğine kaydırmalı. Düzenli aralıklarla su içmeleri ve uygun koruyucu giysiler kullanmaları önem taşır.

Yüksek sıcaklıklar elektrik tüketimini artırabilir. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazlar kapalı tutulmalı. Enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi yararlı olacaktır.