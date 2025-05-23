Aydın 23 Mayıs Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 27°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerleriyle uyumlu. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

24 ve 25 Mayıs tarihlerinde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Her iki günde de gündüz sıcaklıkları 27°C civarında, gece sıcaklıkları ise 14-15°C arasında bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Aydın'ın Mayıs ayı iklimi, ortalama 20.5°C gündüz ve 15.4°C gece sıcaklıklarıyla biliniyor. Yağış miktarı 37 mm, nem oranı ise %62 olarak kaydediliyor. Bu veriler, bölgenin ılıman ve kuru bir iklime sahip olduğunu gösteriyor.

Hava koşulları açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri ve dış mekan aktiviteleri için uygun bir dönemdir. Güneşli günlerde UV ışınlarının etkisi artacak. Bu nedenle güneşe maruz kalırken koruyucu önlemler almak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için yeterli miktarda su içmek de önemlidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak sağlığınıza katkı sağlar.

Aydın'da 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında hava koşulları açık ve güneşli olacak. Yağış beklenmiyor. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Güneşe karşı koruyucu önlemler alarak ve yeterli su tüketerek sağlığınızı korumanız önerilir.