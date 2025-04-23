Aydın 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

24 Nisan Perşembe günü orta kuvvetli yağmurlar ve 16°C sıcaklık beklenmektedir. 25 Nisan Cuma günü de aynı şekilde orta kuvvetli yağmurlar ve 15°C sıcaklık öngörülmektedir. 26 Nisan Cumartesi günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları ve 16°C sıcaklık tahmin edilmektedir. 27 Nisan Pazar günü ise güneşli bir hava ve 15°C sıcaklık olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı, yağışların devam edeceği öngörülmektedir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Yağmurlu günlerde, su birikintilerinden kaçınmak için uygun ayakkabı ve giysiler tercih edilmelidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı korumanız faydalı olacaktır.