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Aydın 24 Haziran Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, bölgesel düzensiz yağışlarla birlikte 27.3°C ile 34.4°C arasında değişen sıcaklıklarla ve %47 nem oranıyla bekleniyor.

Aydın 24 Haziran Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, bölgesel düzensiz yağışlarla birlikte 27.3°C ile 34.4°C arasında değişen sıcaklıklarla ve %47 nem oranıyla bekleniyor. Rüzgar hızı ise 15.1 km/saat olarak tahmin ediliyor.

25 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 27.5°C ile 34.6°C arasında olacak. 26 Haziran Perşembe günü sıcaklık 27.3°C ile 34.1°C arasında tahmin ediliyor. 27 Haziran Cuma günü ise 27.1°C ile 34.3°C arasında sıcaklık öngörülüyor. Bu günlerde bölgesel düzensiz yağışların devam etmesi bekleniyor.

Haziran ayı Aydın'da genellikle sıcak ve kuru geçer. Ortalama gündüz sıcaklığı 26.2°C, gece sıcaklığı ise 19.8°C'dir. Yağış miktarı 12 mm'dir. Nem oranı %43'tür.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve zaman zaman yağışlar görülebilir. Aşırı sıcaklardan korunmak için hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su içilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Ayrıca yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Mümkünse dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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