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Aydın 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 24 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Aydın'da hava durumu genellikle güneşli olacak.

Aydın 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C, gece saatlerinde ise 14°C civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 20°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %56. Rüzgar hızı güney yönünden saatte 12 kilometre bekleniyor.

25 Mayıs Pazar günü gündüz sıcaklığının 27°C, gece 15°C olacağı öngörülüyor. 26 Mayıs Pazartesi günü ise gündüz 28°C, gece 15°C seviyelerinde bir hava durumu bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Mayıs ayı boyunca Aydın'da ortalama 19 güneşli gün, 6 uzun süre yağışlı gün ve 1 yağışsız, bulutlu gün yaşanıyor. Nem oranı %57. Yıllık ortalama yağış miktarı 35 milimetre olarak kaydediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 25-28°C arasında değişiyor. Gündüz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, güneş ışınlarının etkisi hava sıcaklığını artırıyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmaları öneriliyor.

Yüksek nem oranı nedeniyle terleme yoluyla vücut su kaybı artabilir. Bu durumu dengelemek için bol su içmek ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih etmek faydalı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği için, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek iyi bir fikir olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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