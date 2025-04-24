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Aydın 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu, gündüz 23°C, gece ise 10°C olacak. Hava açık olacak. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Aydın 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 25 Nisan Cuma günü gündüz 23°C, gece 10°C, 26 Nisan Cumartesi günü ise yine gündüz 23°C, gece 10°C olacak. Havada açık kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Aydın'ın Nisan ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 20°C ile 26°C arasında değişiyor. Bu dönemde genellikle 8 gün yağmurlu geçiyor. Bu durum, Nisan ayının Aydın'da ılıman ve genellikle kuru geçtiğini gösteriyor.

Hava koşulları ılıman ve kuru olduğundan, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Güneş ışınlarının etkisiyle UV endeksi yüksek olabilir. Bu nedenle, güneşe çıkarken uygun koruyucu önlemler almak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve güneş gözlüğü kullanmak, cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olabilir. Aydın'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava açık ve ılıman. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu dönemde, güneş ışınlarının etkisini göz önünde bulundurarak gerekli koruyucu önlemleri almanız önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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