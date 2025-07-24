Aydın 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları 36°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22°C olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde hissedilen sıcaklık 28°C olacak. Nem oranı %39 düzeyinde kalacak. Rüzgar hızı 14 km/saat, güney yönünden esecek. Hava genellikle güneşli olacak ve yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 25 Temmuz Cuma günü en yüksek sıcaklık 36°C, en düşük sıcaklık 22°C olacak. 26 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 36°C civarında seyretmesi bekleniyor. 27 Temmuz Pazar günü ise en yüksek sıcaklık 35°C, en düşük sıcaklık 22°C olacak. Bu günlerde hava güneşli kalacak ve yağış olmayacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda durmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak da önemlidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.