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Aydın 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacaktır.

Aydın 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında, gece ise 15°C civarında olması beklenmektedir. Nem oranı %58 civarındadır. Rüzgar, batı yönünden saatte yaklaşık 13 km hızla esecektir.

26 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığının 28°C'ye yükseleceği ve yağmurlu bir gün yaşanacağı öngörülmektedir. 27 Mayıs Salı günü hava sıcaklığının 27°C civarında olması ve yağmurlu bir gün geçirmesi tahmin edilmektedir. 28 Mayıs Çarşamba günü ise hava sıcaklığının 28°C civarında olması ve açık bir gün yaşanması beklenmektedir.

Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak önemlidir. Sürüş esnasında dikkatli olmak da gereklidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Bol su içmek de sağlık açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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