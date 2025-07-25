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Aydın 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 36°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Aydın 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hissedilen sıcaklık 28°C olacak. Nem oranı %39 düzeyinde kalacak. Rüzgar hızı 14 km/saat ile güneyden esecek. Hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

26 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 36°C civarında seyrettiği, 27 Temmuz Pazar günü ise en yüksek sıcaklığın 35°C, en düşük sıcaklığın 22°C olacağı tahmin ediliyor. Bu günlerde hava güneşli kalacak. Yağış olmayacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda durmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak da önemlidir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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