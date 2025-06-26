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Aydın 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Aydın 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu düzensiz yağmurlarla seyrek olacak. Sıcaklık 27.3°C ile 34.1°C arasında değişecek. Nem oranı %49 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı ise 16.2 km/saat olarak tahmin ediliyor.

27 Haziran Cuma günü orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 27.1°C ile 34.3°C arasında olacak. Nem oranı %48 civarında kalacak. 28 Haziran Cumartesi günü bölgesel düzensiz yağmurların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 26.5°C ile 33.1°C arasında değişecek. Nem oranı %49 seviyelerinde kalacak. 29 Haziran Pazar günü benzer hava koşulları sürmesi bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü ise hava güneşli olacak. Sıcaklık 26.9°C ile 34.0°C arasında değişecek.

Haziran ayı genellikle Aydın'da sıcak ve kuru geçiyor. Bu ayda yağışlar seyrek görülmektedir. Ortalama sıcaklık 26.2°C, nem oranı %43 ve yağış miktarı 12 mm civarındadır.

Bu dönemde yağmurlu günlerde su birikintileri oluşabilir. Yollar kayganlaşabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Bu, kazaların önlenmesine yardımcı olur. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme ile vücut su kaybı artabilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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